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Выстрел в грудь: белгородец убил соседку из-за пропажи кота 

Газета.Ru 33 минуты назад
Выстрел в грудь: за что россиянин убил соседку
Фото: РИА Новости
В Белгородской области 71-летнего местного жителя приговорили к 11 годам лишения свободы из-за убийства 54-летней женщины. После пропажи кота мужчина решил, что в исчезновении питомца виновата его соседка. Будучи в алкогольном опьянении, он взял охотничье ружье, пришел в дом к потерпевшей и выстрелил ей в грудь. Злоумышленника задержал сын погибшей. Преступник признал свою вину и раскаялся в содеянном.
В Белгородской области вынесли приговор 71-летнему жителю Вейделевского район, который убил соседку из-за пропажи кота. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, трагедия произошла вечером 13 февраля 2020 года. Пенсионер, у которого пропал кот, решил, что к исчезновению питомца причастна его 54-летняя соседка. Находясь в алкогольном опьянении, злоумышленник взял охотничье ружье и пришел к женщине в дом разбираться.
Она ничего не знала про домашнее животное пенсионера, и тот, рассвирепев, выстрелил ей в грудь. От полученной травмы пострадавшая скончалась на месте.
Убийцу задержал сын погибшей — преступник даже не пытался скрыться. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Осужденный вину признал и в содеянном раскаялся. В итоге суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Россияне нередко устраивают расправы над соседями. Так, 11 августа 2020 года в подмосковном Домодедове задержали 65-летнего пенсионера, напавшего с топором на 35-летнего лифтера, который жил в соседней квартире и мешал ему спать. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Московской области.
9 августа около полуночи подозреваемый вызвал наряд полиции — по его словам, в подъезде было слишком шумно из-за технических работ. «Кроме того, потерпевший проживал в подъезде в техническом помещении, из которого систематически доносились шум и музыка, мешающие жителям всего подъезда», — заявили в СК.
Прибывшие полицейские не обнаружили нарушения закона и уехали. Тогда предполагаемый злоумышленник решил расправиться с шумным механиком самостоятельно.
Кадры нападения, снятые камерой видеонаблюдения, опубликовал Telegram-канал «Плохие новости». На них видно, как пенсионер вышел к входной двери и стал кого-то поджидать. В руках у него был топор, замотанный в ткань.
Вскоре из подъезда вышел лифтер. Нападавший вскочил со скамейки и нанес ему три удара по голове и один по ноге, после чего скрылся в подъезде.
СМИ сообщали, что потерпевший от полученных травм скончался на месте. Тем не менее, по информации СК, механика госпитализировали и экстренно прооперировали. Сейчас он находится в коме. По словам медиков, мужчина в крайне тяжелом состоянии.
Задержанный во время допроса, кадры которого попали в распоряжение издания «Вечерняя Москва», объяснил, что пострадавший механик не давал отоспаться ему после тяжелой смены.

«Я семь месяцев по два-три часа сплю, можно с ума сойти просто. Вот они дежурят, им не спать все равно, понимаешь? И не дают мне. Этих соседей внизу нет и этих нет, выжили их, что ли», — сказал подозреваемый.

Он добавил, что хотел проучить лифтера. «Потому что он самый такой гадкий, те еще [напарники механика] терпимо — они в 12, в час угомонятся, я даже на них и не жаловался, а вот этот вообще отморозок», — отметил житель Домодедово.
В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Обвинение ему пока не предъявлено.
Ранее, 29 июля 2020 года, в Забайкалье местный житель выстрелил из пневматической винтовки в соседского 9-летнего мальчика за то, что тот залез на запасное колесо его внедорожника. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
Согласно информации ведомства, инцидент произошел 27 июля в поселке Приаргунск. Мальчик во время игры поднялся на запасное колесо внедорожника, который принадлежал 59-летнему соседу. Мужчина сделал замечание ребенку, после чего выстрелил в него из пневматической винтовки.
Ребенка госпитализировали с проникающим пулевым ранением грудной клетки. В отношении подозреваемого завели дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».
Между тем месяцем ранее, 27 июня 2020 года, в селе Вольная Вершина Уваровского района Тамбовской области сосед убил пожилую супружескую пару. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
Тела 70-летнего пенсионера и его 68-летней супруги с признаками насильственной смерти были обнаружены во дворе их собственного дома.
По версии следствия, вечером 27 июня 59-летний сосед погибших, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял металлический штырь и пошел к домовладению супругов, с которыми долгое время были конфликтные отношения.

«Во дворе соседей, испытывая личную неприязнь к ним, мужчина сначала нанес заостренной частью штыря несколько ударов пенсионеру, а затем и вышедшей из дома его супруге. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте преступления», — говорилось в сообщении Следственного комитета.

Подозреваемого задержали. В отношении него завели уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».
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Происшествия , СКР , ФСИН , Белгородская Область
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