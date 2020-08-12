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В Боткинской больнице сообщили, что пациент Михаил Ефремов у них не числится, передает ТАСС.

"Данного пациента у нас нет", — сказал оператор контактного центра.

Ранее сообщалось, что актера, которому стало плохо перед заседанием суда, госпитализировали в отделение интенсивной терапии Боткинской больницы.

Накануне защитник Ефремова рассказывал, что актеру вызывали скорую из-за проблем с сердцем, но он отказался от госпитализации.