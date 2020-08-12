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В российском лесу нашли мертвым курсанта 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Страшная находка в лесу: полицейские обнаружили тело курсанта
Фото: ТАСС
В лесу под Челябинском обнаружено тело 17-летнего курсанта кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой при Челябинском высшем военном училище штурманов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление МВД.
Грибник нашел в лесу тело со связанными руками
Семья молодого человека проживает в поселке Северный, недалеко от него и был найден погибший. Его начали разыскивать 11 августа. Вечером того дня курсант ушел из дома в шортах и ветровке, несмотря на холодную погоду. Он не взял с собой телефон.
В пресс-службе управления Следственного комитета России по Челябинской области сообщили о проведении проверки в связи с обнаружением тела. У следователей нет оснований считать, что смерть носит криминальный характер. По предварительным данным, речь идет о суициде.
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Происшествия , СКР , Челябинск
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