Страшная находка в лесу: полицейские обнаружили тело курсанта

В лесу под Челябинском обнаружено тело 17-летнего курсанта кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой при Челябинском высшем военном училище штурманов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление МВД.

Семья молодого человека проживает в поселке Северный, недалеко от него и был найден погибший. Его начали разыскивать 11 августа. Вечером того дня курсант ушел из дома в шортах и ветровке, несмотря на холодную погоду. Он не взял с собой телефон.