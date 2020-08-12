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Сотни российских учреждений «заминировали» от имени Кадырова 

Павел Тиунов 1 час назад
Адрес электронной почты, с которой рассылались письма о якобы заминированных станциях метро, зданий судов, роддомов и торговых центрах в буквенном значении содержит имя главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает «Фонтанка». Еще один адрес напоминает получателю о православном олигархе Константине Малофееве.
Речь идет об одноразовых электронных почтовых адресах ramzankadirov@vistomail.com и mr.malofeev@vistomail.com. Всего с них было отправлено пять писем, в которых сообщалось о том, что в Петербурге в 103 зданиях были заложены взрывные устройства: в частности, в десяти судах, в метро, в пяти родильных домах, в четырех налоговых инспекциях, на ТЭЦ, в торговых центрах и т.д.
В Москве массово "заминировали" роддомы и "Ашаны"
Отмечается, что в результате было эвакуировано более 2,5 тысячи человек. Ни в одном случае информация о «минировании» не подтвердилась.
В конце июля, как сообщал «Рамблер», по Москве прокатилась волна телефонного терроризма. Неизвестные сообщили о минировании здания редакции «Комсомольской правды», более 20 больниц, нескольких торговых центров, аэропорта «Домодедово», а также множества столичных административных зданий. В результате специалисты не нашли ни одной бомбы.
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Происшествия , Видео , Константин Малофеев , Рамзан Кадыров , Аэропорт Домодедово , Ашан , Фонтанка.Ру , Комсомольская правда , Чеченская Республика
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