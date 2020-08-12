Сотни российских учреждений «заминировали» от имени Кадырова 

Рамзана Кадырова, Адрес электронной почты, с которой рассылались письма о якобы заминированных станциях метро, зданий судов, роддомов и торговых центрах в буквенном значении содержит имя главы Чечни сообщает «Фонтанка». Еще один адрес напоминает получателю о православном олигархе Константине Малофееве

Речь идет об одноразовых электронных почтовых адресах ramzankadirov@vistomail.com и mr.malofeev@vistomail.com. Всего с них было отправлено пять писем, в которых сообщалось о том, что в Петербурге в 103 зданиях были заложены взрывные устройства: в частности, в десяти судах, в метро, в пяти родильных домах, в четырех налоговых инспекциях, на ТЭЦ, в торговых центрах и т.д.

Отмечается, что в результате было эвакуировано более 2,5 тысячи человек. Ни в одном случае информация о «минировании» не подтвердилась.