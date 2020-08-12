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Российская нарколаборатория с рабами попала на видео 

Алевтина Жаркова 20 минут назад
В Ивановской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной нарколаборатории, в которой ежемесячно производили до 200 килограммов наркотиков. В своей деятельности участники преступной группы использовали труд иностранных граждан, их преступники удерживали силой и заставляли работать, угрожая расправой.
Сообщается, что в ходе проведения спецоперации правоохранители изъяли 35 килограммов наркотического вещества из класса амфетаминов, а также более 1,2 тонны наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и более 7,2 тонн химических реактивов и перекурсоров.
Происшествия , Видео , Криминал , ФСБ , Ивановская Область
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