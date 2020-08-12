Полицейский застрелил водителя после проверки авто 

Полицейский в Санкт-Петербурге застрелил водителя после проверки его автомобиля. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сегодня утром наряд патрульно-постовой службы (ППС) полиции в составе 44-летнего майора и 27-летнего младшего лейтенанта на Боровой улице, 66, заметил автомобиль ВАЗ-2109, ехавший с выключенными фарами, и остановил его.

Полицейские осмотрели машину. Под капотом они обнаружили сверток. В этот момент водитель ударил майора капотом по голове и сделал попытку скрыться во дворах. Младший лейтенант стал его преследовать и догнал в районе 58-го дома по Боровой улице. Мужчина напал на него и попытался отнять табельный пистолет. Полицейский трижды выстрелил в него.