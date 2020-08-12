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Полицейский застрелил водителя после проверки авто 

Артём Кульша 32 минуты назад
Полицейский застрелил водителя после проверки авто
Фото: РИА Новости
Полицейский в Санкт-Петербурге застрелил водителя после проверки его автомобиля. Об этом сообщает «Фонтанка».
Сегодня утром наряд патрульно-постовой службы (ППС) полиции в составе 44-летнего майора и 27-летнего младшего лейтенанта на Боровой улице, 66, заметил автомобиль ВАЗ-2109, ехавший с выключенными фарами, и остановил его.
Полицейские осмотрели машину. Под капотом они обнаружили сверток. В этот момент водитель ударил майора капотом по голове и сделал попытку скрыться во дворах. Младший лейтенант стал его преследовать и догнал в районе 58-го дома по Боровой улице. Мужчина напал на него и попытался отнять табельный пистолет. Полицейский трижды выстрелил в него.
Мужчина скончался от полученных ранений. Позже выяснилось, что он был 28-летним уроженцем Дагестана, судимым за участие в незаконном вооруженном формировании и незаконный сбыт оружия, а в свертке, найденном в его авто, находились обрезы винтовки Мосина и охотничьего ружья. В настоящее время Следственный комитет (СК) проводит проверку законности применения полицейским оружия.
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Происшествия , СКР , Санкт-Петербург
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