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Астронавт сфотографировал пострадавший от взрыва Бейрут с борта МКС 

РИА Новости и ещё 4 3 часа назад
Астронавт НАСА Кристофер Кэссиди опубликовал в Twitter снимок Бейрута, пострадавшего неделю назад от мощного взрыва в районе порта.

"Думаю о Бейруте сегодня. Мое сердце принадлежит всем, кто пострадал в недавней трагедии. Посылаю любовь с МКС", — сказал американец на своей странице в соцсети, приведя снимок Бейрута.

Вместе с Кэссиди на борту МКС в настоящее время находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.
Раскрыта причина страшного взрыва в Бейруте
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены и повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла, часть построек была разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившихся на складе.
Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения. По состоянию на день вторника, число жертв взрыва увеличилось до 171, пропавшими без вести оставались 30-40 человек.
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Происшествия , Видео , Катастрофы , Анатолий Иванишин , Кристофер Кэссиди , NASA , Бейрут
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