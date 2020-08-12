"Думаю о Бейруте сегодня. Мое сердце принадлежит всем, кто пострадал в недавней трагедии. Посылаю любовь с МКС", — сказал американец на своей странице в соцсети, приведя снимок Бейрута. Thinking of Beirut today. My heart goes out to all of those who have been affected by the recent tragedy. Sending love from @Space_Station. pic.twitter.com/XMIDZK3g3T— Chris Cassidy (@Astro_SEAL) August 11, 2020

Вместе с Кэссиди на борту МКС в настоящее время находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены и повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла, часть построек была разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившихся на складе.

Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения. По состоянию на день вторника, число жертв взрыва увеличилось до 171, пропавшими без вести оставались 30-40 человек.