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Стало известно о запое Ефремова перед смертельной аварией 

Lenta.ru и ещё 7 36 минут назад
Актер театра «Современник» Иван Стебунов рассказал о том, что направлялся к Михаилу Ефремову перед смертельным ДТП в центре Москвы, чтобы помочь вывести артиста из запоя. Он рассказал об этом в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы встретились в театре. Это было за три-четыре дня до происшествия. Да, он был хорошо разгорячен. Я знал, что это уже не первый день, может быть, второй. Но второй — тот законный день, когда как бы нормально», — заявил Стебунов.

По его словам, Ефремов был нетрезв и в последующие два дня, но «был абсолютно вменяем».
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Артист отметил, что на четвертый день актер продолжил пить, и тогда Стебунов забеспокоился. По его словам, он хотел найти Ефремова и «положить под капельницу», позвонил личному доктору артиста и призвал его что-нибудь предпринять, после чего отправился на поиски Ефремова. Он добавил, что вместе с супругой направился домой к артисту.
Стебунов подчеркнул, что Ефремов не является алкоголиком:

«Он действительно не алкоголик. Он может позволить себе выпить день, два. Дальше бежит лечиться, работает. Потому что при его количестве работы соблюдать режим, который ему приписывают, было бы невозможно и молодому человеку».

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал.
После аварии в сети появилась информация о том, что Стебунов находился в машине с Ефремовым в момент ДТП. Интернет-пользователи обрушились на него с критикой. Артист опроверг эти сообщения, отметив, что прибыл на место происшествия после аварии.
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Комментарии 3
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Иван Стебунов , Москва
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