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Один человек погиб в поножовщине в Наро-Фоминске 

ТАСС 1 час назад
Один человек погиб в поножовщине в Наро-Фоминске
Фото: РИА Новости
Полиция в Наро-Фоминске задержала мужчину, ранившего ножом трех человек, один из которых погиб. Об этом сообщил ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Вечером 10 августа в Наро-Фоминске на ул. Мира от дома бригадой скорой помощи с ножевыми ранениями доставлены и госпитализированы женщина 1988 года рождения, которая впоследствии скончалась, мужчина 1975 года рождения и женщина 1981 года рождения. 11 августа за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел гражданин 1994 года рождения", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Преступление совершено в ходе бытового конфликта. Подозреваемый задержан.
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Происшествия , Криминал , Наро-Фоминск
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