Один человек погиб в поножовщине в Наро-Фоминске 

"Вечером 10 августа в Наро-Фоминске на ул. Мира от дома бригадой скорой помощи с ножевыми ранениями доставлены и госпитализированы женщина 1988 года рождения, которая впоследствии скончалась, мужчина 1975 года рождения и женщина 1981 года рождения. 11 августа за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел гражданин 1994 года рождения", — говорится в сообщении.