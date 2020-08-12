Полицейские застрелили дагестанца в Петербурге 

Петербурге уроженец Дагестана оказал сопротивление правоохранителям, которые остановили автомобиль для проверки, он попытался выхватить табельный пистолет и был застрелен, сообщает ГСУ СК по городу и области.

Инцидент произошел ночью 12 августа на улице Боровой, сообщается на сайте ведомства. Наряд ОБ ППСП УМВД на проезжей части остановил автомобиль ВАЗ-2109.

«В ответ на законные требования сотрудников полиции водителю о предъявлении документов, удостоверяющих личность, а также досмотре автомобиля мужчина ударил одного из сотрудников и попытался скрыться. При задержании он оказал сопротивление, между нападавшим и одним из сотрудников полиции началась борьба, в ходе которой нападавший пытался завладеть табельным оружием последнего. В процессе борьбы сотрудником было произведено три выстрела из табельного оружия, нападавший получил ранение, ему была незамедлительно оказана первая помощь, но мужчина скончался», — поясняется в сообщении.

Нападавшим оказался уроженец Дагестана 1992 года рождения Терман Алимагомедов. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за организацию незаконного вооруженного формирования и участие в нем, а также за незаконный оборот оружия.

В автомобиле следователи и криминалисты нашли боеприпасы, обрез винтовки Мосина, обрез охотничьего ружья, а также бутылку с неустановленной жидкостью.

«В настоящее время установлено, что применение табельного оружия сотрудником полиции было правомерным и связано с отражением, совершенного на него нападения», — отмечает СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».