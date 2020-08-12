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Полицейские застрелили дагестанца в Петербурге 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Полицейские застрелили дагестанца в Петербурге
Фото: РИА Новости
В Петербурге уроженец Дагестана оказал сопротивление правоохранителям, которые остановили автомобиль для проверки, он попытался выхватить табельный пистолет и был застрелен, сообщает ГСУ СК по городу и области.
Инцидент произошел ночью 12 августа на улице Боровой, сообщается на сайте ведомства. Наряд ОБ ППСП УМВД на проезжей части остановил автомобиль ВАЗ-2109.

«В ответ на законные требования сотрудников полиции водителю о предъявлении документов, удостоверяющих личность, а также досмотре автомобиля мужчина ударил одного из сотрудников и попытался скрыться. При задержании он оказал сопротивление, между нападавшим и одним из сотрудников полиции началась борьба, в ходе которой нападавший пытался завладеть табельным оружием последнего. В процессе борьбы сотрудником было произведено три выстрела из табельного оружия, нападавший получил ранение, ему была незамедлительно оказана первая помощь, но мужчина скончался», — поясняется в сообщении.

Нападавшим оказался уроженец Дагестана 1992 года рождения Терман Алимагомедов. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за организацию незаконного вооруженного формирования и участие в нем, а также за незаконный оборот оружия.
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В автомобиле следователи и криминалисты нашли боеприпасы, обрез винтовки Мосина, обрез охотничьего ружья, а также бутылку с неустановленной жидкостью.

«В настоящее время установлено, что применение табельного оружия сотрудником полиции было правомерным и связано с отражением, совершенного на него нападения», — отмечает СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Ранее в августе сотрудники ГИБДД в Москве открыли огонь по машине мужчины, проигнорировавшего требование полиции об остановке и пытавшегося скрыться, нарушитель был госпитализирован с ранением.
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Происшествия , Криминал , ФСБ , СКР , ГИБДД , Республика Дагестан , Санкт-Петербург
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