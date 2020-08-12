Дым от лесных пожаров накрыл российский город 

Дым от лесных пожаров накрыл Красноярск , зафиксировано превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) по взвешенным частицам. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, передает «Интерфакс».

По данным ведомства, содержание взвешенных частиц РМ10 по среднесуточным концентрациям достигает 2,0 ПДК, взвешенных частиц РМ2,5 — до 3,1 ПДК. Также проводились исследования воздуха по оксидам углерода, азота, серы, диоксиду азота, аммиаку и формальдегиду. Превышений концентраций по ним не зафиксировано.