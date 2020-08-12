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Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео 

Вадим Дроздов 34 минуты назад
В сети появилось пугающее видео из Минска, на котором вооруженные силовики открыли огонь по толпе безоружных людей. Оператор и герой видео в одном лице гулял со своей собакой и, предположительно, с супругой в темное время суток по улицам города. Снимая все происходящее на камеру мобильного телефона, мужчина запечатлел автомобиль без опознавательных знаков, который, проезжая мимо пешеходов, притормозил и из открытой двери машины начал вестись огонь резиновыми пулями по толпе пешеходов. Люди в панике начали убегать от эпицентра стрельбы. Оператор принял решение удаляться спокойным шагом и заснял, как в него начали стрелять.
Происшествия , Видео , Минск
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