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Неопытная стюардесса смутилась от взглядов людей и случайно объявила эвакуацию 

Lenta.ru 1 час назад
Неопытная стюардесса случайно объявила эвакуацию
Фото: globallookpress.com
Стюардесса австрийской авиакомпании Laudamotion допустила ошибку в экстренной ситуации и случайно объявила пассажирам об эвакуации. Об этом свидетельствуют данные отчета Управления по расследования авиационных происшествий Великобритании (AAIB UK), пишет Fox News.
Инцидент произошел в марте прошлого года на рейсе, который должен был вылететь из лондонского аэропорта Станстед в международный аэропорт Вены. Согласно документу, незадолго до взлета у лайнера вышел из строя левый двигатель.
После этого командир воздушного судна поручил бортпроводникам занять позиции у аварийных выходов и дожидаться дальнейших указаний, однако одна из стюардесс не расслышала команду.

«Она также заявила, что была "шокирована", "смущена" и "находилась под давлением", так как пассажиры смотрели на нее», — указано в отчете.

Сотрудница авиакомпании по ошибке подумала, что кто-то из коллег увидел исходящее из двигателя пламя и искры, и объявила пассажирам через систему громкой связи об эвакуации. Известно, что бортпроводница получила свою должность незадолго до инцидента и не располагала достаточным опытом и подготовкой.
В результате произошедшего десять человек получили незначительные травмы, взлетно-посадочная полоса аэропорта была закрыта в течение двух с половиной часов, а 13 прибывающим рейсам было отказано в посадке.
Отмечается, что в сложившейся ситуации эвакуация была необязательной и могла лишь привести к более серьезным ранениям пассажиров, так как в течение первых нескольких минут двигатель самолета продолжал работу — фактически некоторые травмы были получены именно по причине того, что покинувших борт людей «снесло потоком воздуха».
В мае прошлого года сообщалось, что пассажирка поблагодарила стюардессу авиакомпании Aer Lingus, которая спасла ее дочь, когда та подавилась чипсами во время рейса. Путешественница Лиза Мюррей рассказала, что инцидент произошел на рейсе из Дублина в Измир, Турция. Примерно спустя два часа полета девочка начала задыхаться после того, как кусочек чипсов застрял у нее в горле.
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Происшествия , Fox News , Вена , Великобритания
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