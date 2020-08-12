В городе Златоуст Челябинской области в общей ванной комнате одного из многоквартирных домов, который является бывшим общежитием, на ребенка упал потолок. Матвею повезло, что он отделался ссадинами и царапинами. Весь санузел на этаже находится в аварийном состоянии. Капитальный ремонт в помещении не проводился более двадцати лет. Весь дом больше напоминает декорацию к фильму ужасов, чем жилое здание. Инженер управляющей компании утверждает, что жители не платят коммунальные платежи, поэтому ремонт и не проводится. Ремонт планируется по программе капитального ремонта только через пять лет. Следственный комитет начал проверку.
Появилось видео упавшего на ребенка потолка
Происшествия , Видео , СКР , Златоуст , Челябинская Область
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