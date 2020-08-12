Подводная лодка загорелась под Петербургом

Под Санкт-Петербургом , в Кронштадте , загорелась подводная лодка. Об этом сообщает местный телеканал «78» в своем Telegram -канале.

По словам источника телеканала, подлодка находится на заводе, ее ремонтируют. В результате произошедшего никто не пострадал.

Телеканал уточняет, что сотрудники МЧС выехали на место происшествия для проверки сообщения о возгорании.

Дополнение: В МЧС опровергли РБК пожар на подлодке, заявив, что сообщения оказались ложными. Вместе с тем «78» пишет в своем Telegram-канале, что возгорание произошло при проведении наружных газо-сварочных работ. Со стороны балласта бака подлодки оплавилась краска, дым затянуло в отсек.