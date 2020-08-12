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Под Петербургом загорелась подводная лодка 

Lenta.ru и ещё 4 59 минут назад
Подводная лодка загорелась под Петербургом
Фото: ТАСС
Под Санкт-Петербургом, в Кронштадте, загорелась подводная лодка. Об этом сообщает местный телеканал «78» в своем Telegram-канале.
По словам источника телеканала, подлодка находится на заводе, ее ремонтируют. В результате произошедшего никто не пострадал.
Телеканал уточняет, что сотрудники МЧС выехали на место происшествия для проверки сообщения о возгорании.
Дополнение: В МЧС опровергли РБК пожар на подлодке, заявив, что сообщения оказались ложными. Вместе с тем «78» пишет в своем Telegram-канале, что возгорание произошло при проведении наружных газо-сварочных работ. Со стороны балласта бака подлодки оплавилась краска, дым затянуло в отсек.

«Ложный вызов! В результате проверки было установлено, что дым от наружных газосварочных работ принят за пожар», — сообщили РИА Новости в городском управлении МЧС.

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Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , РБК , Кронштадт , Санкт-Петербург
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