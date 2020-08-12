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Мать кинулась на помощь двум тонущим сыновьям и умерла 

Lenta.ru 52 минуты назад
Мать кинулась на помощь тонущим сыновьям и умерла
Фото: страница Waxham Sands Holiday Park в Facebook
В английской деревне Ваксхем, графство Норфолк, мать кинулась спасать тонущих в море сыновей и умерла. Об этом сообщает региональная газета Eastern Daily Press.
9 августа Даниэль Чилверс (Danielle Chilvers) отдыхала с двумя сыновьями на побережье Ваксхема. Дети катались по волнам на надувном каноэ, перевернулись и начали тонуть. Один из отдыхающих, чье имя не уточняется, поспешил к ним и благополучно спас. Мать тоже устремилась к сыновьям на помощь, но из-за больших волн сама попала в беду.
Ввиду погодных условий спасатели с трудом подплыли к Чилверс и вытащили ее на берег. Пострадавшей провели сердечно-легочную реанимацию и отвезли в больницу, где она вскоре умерла.
Ранее сообщалось, что в валлийском городе Бармут, Великобритания, многодетный отец Джонатан Стивенс попытался спасти трех тонущих детей и погиб. Всех четырех утопающих удалось спасти и доставить в больницу, где Стивенс скончался.
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