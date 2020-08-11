Сын рассказал о состоянии Ширвиндта после ДТП

Актер не уступил дорогу легковому автомобилю и врезался в него. Пассажирка легковушки была госпитализирована с травмой руки.
Художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области. Фотографии произошедшего опубликованы «ВКонтакте».
Сын актера Михаил Ширвиндт, комментируя ДТП, поделился с телеканалом «Звезда» подробностями произошедшего.
«Обычно «поцеловались» немножко и все», — сказал он.
Также Михаил Ширвиндт рассказал о состоянии отца.
«Блистательное состояние, давно такого не было», — сказал Михаил.
Авария произошла на одном из перекрестков. Сообщается, что Ширвиндт не уступил дорогу легковому автомобилю и врезался в него. Пассажирка легковушки была госпитализирована с травмой руки. Ширвиндту медпомощь не потребовалась.