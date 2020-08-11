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Российскому бизнесмену подбросили гранату под дверь квартиры 

Lenta.ru 1 час назад
Российскому бизнесмену подбросили гранату под дверь
Фото: ТАСС
В Невском районе Санкт-Петербурга полиция разыскивает неизвестных, кто подбросил к квартире бизнесмена гранату и положил в почтовый ящик записку с угрозами. Об этом во вторник, 11 августа, сообщает издание «Мойка 78».
В понедельник в полицию обратился предприниматель и рассказал, что к решетке, отделяющей его квартиру, прицеплен подозрительный предмет. Прибывшие на место полицейские обнаружили там ручную осколочную гранату Ф-1 с чекой и запалом. Она была зафиксирована спусковым рычагом за решетку.
После того, как устройство обезвредили, полицейские проверили почтовый ящик бизнесмена и нашли записку, в которой говорилось, что, если предприниматель не откажется от суда — к нему придут второй раз и убьют.
Как уточняет Telegram-канал Mash на Мойке, вместе с женой бизнесмен работал с сетью стоматологических клиник. Весной этого года он подал иск в суд на двух своих должников.
По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Криминал , Санкт-Петербург
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