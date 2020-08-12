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Стало известно о состоянии Ефремова 

Артём Кульша и ещё 19 9 минут назад
Актер Михаил Ефремов переживет инсульт. Об этом сообщает ТАСС.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады», Захаров, скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест.
"Великолепно изобразил умирающего трупа"
Вчера актер почувствовал недомогание в здании Пресненского районного суда Москвы и был госпитализирован в Городскую клиническую больницу (ГКБ) имени Боткина в тяжелом состоянии с предварительным диагнозом инсульт и помещен в реанимацию.
Сегодня собеседник в медицинских службах сообщил ТАСС, что состояние Ефремова стабилизировалось, его жизни ничто не угрожает, он был переведен из нейрореанимации (отделение реанимации и интенсивной терапии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения) в обычную палату и, возможно, сможет принять участие в заседании суда 18 августа.
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Происшествия , Видео , Общество , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , ИТАР-ТАСС
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