Стало известно о состоянии Ефремова 

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады», Захаров, скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест.

Вчера актер почувствовал недомогание в здании Пресненского районного суда Москвы и был госпитализирован в Городскую клиническую больницу (ГКБ) имени Боткина в тяжелом состоянии с предварительным диагнозом инсульт и помещен в реанимацию.

Сегодня собеседник в медицинских службах сообщил ТАСС, что состояние Ефремова стабилизировалось, его жизни ничто не угрожает, он был переведен из нейрореанимации (отделение реанимации и интенсивной терапии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения) в обычную палату и, возможно, сможет принять участие в заседании суда 18 августа.