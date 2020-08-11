Сотрудник ФСИН украл тушенку и сгущенку из СИЗО

По данным источника, сотрудник СИЗО на "Газели" вывез из изолятора изолятора шесть коробок тушеной говядины на сумму свыше 11 тысяч рублей и две коробки сгущенки на 4 тысячи рублей. При этом сопроводительных документов на груз у него не было.

Задержанный заявил, что вывез товар из СИЗО по распоряжению заместителя начальника, данная информация проверяется, отметил источник. Возбуждено уголовное дело по статьям о краже группой лиц по предварительному сговору и о превышении должностных полномочий.