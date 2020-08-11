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Сотрудник ФСИН украл тушенку и сгущенку из московского СИЗО 

Газета.Ru 48 минут назад
Сотрудник ФСИН украл тушенку и сгущенку из СИЗО
Фото: РИА Новости
Сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) задержан после вывоза с территории следственного изолятора в Москве шести коробок тушеной говядины и двух коробок сгущенного молока, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника, сотрудник СИЗО на "Газели" вывез из изолятора изолятора шесть коробок тушеной говядины на сумму свыше 11 тысяч рублей и две коробки сгущенки на 4 тысячи рублей. При этом сопроводительных документов на груз у него не было.
Задержанный заявил, что вывез товар из СИЗО по распоряжению заместителя начальника, данная информация проверяется, отметил источник. Возбуждено уголовное дело по статьям о краже группой лиц по предварительному сговору и о превышении должностных полномочий.
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Происшествия , МВД , ФСИН , РИА Новости , Москва
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