В Москве произошло ЧП из-за кастрюли на плите

Возле станции метро «Новокузнецкая» в центре Москвы произошло задымление в жилом доме, сообщил телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва».

По предварительной версии, один из жильцов оставил на плите кастрюлю и уснул.

На место прибыли спасатели МЧС , полицейские и врачи скорой помощи.

Спасателям пришлось проникать в квартиру через окно.

Задымление потушено, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщал «Рамблер», 10 августа произошел взрыв на автогазозаправочной станции на проспекте Ленина в Волгограде. Причиной взрыва стало воспламенения сжиженного углеводородного газа во время слива из газовоза в подземное хранилище АГЗС. Пострадали 13 человек, в том числе четверо сотрудников МЧС России. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба.