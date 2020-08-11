В Москве произошло ЧП из-за кастрюли на плите

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В центре Москвы произошло задымление в жилом доме 

Вероника Полынина 25 минут назад
Возле станции метро «Новокузнецкая» в центре Москвы произошло задымление в жилом доме, сообщил телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва».
По предварительной версии, один из жильцов оставил на плите кастрюлю и уснул.
На место прибыли спасатели МЧС, полицейские и врачи скорой помощи.
Спасателям пришлось проникать в квартиру через окно.
Задымление потушено, в результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщал «Рамблер», 10 августа произошел взрыв на автогазозаправочной станции на проспекте Ленина в Волгограде. Причиной взрыва стало воспламенения сжиженного углеводородного газа во время слива из газовоза в подземное хранилище АГЗС. Пострадали 13 человек, в том числе четверо сотрудников МЧС России. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба.
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Происшествия , Видео , МЧС , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
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