Апелляционный суд оставил Абызова в СИЗО 

Первый апелляционный суд общей юрисдикции во вторник признал законным продление ареста бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова , обвиняемого в экономических преступлениях на десятки миллиарды рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

"Суд отклонил жалобы защиты обвиняемых Абызова, Ильичева, Пелипасова, Фрайденберг, Степанова, Русакова и признал постановление Московского городского суда законным", — рассказала собеседница агентства.

В конце июля Мосгорсуд продлил арест Абызова и ряда других фигурантов дела на три месяца.

Первое уголовное дело в отношении экс-министра связано с обвинениями в похищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии — "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" — и выводе их за рубеж. Этим летом при расследовании данного дела СК вскрыл новые эпизоды преступлений, по ним были арестованы, как в общем порядке, так и заочно, ещё шесть человек.

Год назад, в августе 2019 года, стало известно о возбуждении второго уголовного дела — по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, в то время как он занимал должность министра.

В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова — об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.

Абызов вину не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.

По словам адвоката Александра Асниса, финансово-экономическая экспертиза по делу Абызова проводилась в Московской лаборатории судебных экспертиз Минюста на протяжении девяти месяцев. В заключении эксперты указывали, что не могут дать ответы на поставленные следствием вопросы в связи с непредоставлением следствием необходимых документов.

Сторона защиты провела свою финансовую экспертизу с помощью компании "Росэнерго", ее эксперты оценили стоимость акций на момент сделки в 4,66 миллиарда рублей. В марте следствие заказало новую экспертизу у частных специалистов, она пока не готова.

В заключении эксперты должны будут указать рыночную стоимость, по которой "Сибирская энергетическая компания" купила акции у подконтрольных Абызову компаний.