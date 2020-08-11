Ефремова доставили в реанимацию Боткинской больницы 

Актера Михаила Ефремова , которому стало плохо перед заседанием суда по делу о смертельном ДТП с его участием, госпитализировали в Боткинскую больницу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на медучреждение.

"Состояние пациента тяжелое. Он в реанимации по-прежнему", — рассказали в больнице.

Ранее сообщалось, что у актера может быть инфаркт или инсульт.

Артист должен был посетить очередное заседание по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде, однако начало процесса было задержано. Как выяснилось, Ефремову стало плохо. Накануне защитник Ефремова рассказывал, что актеру вызывали скорую из-за проблем с сердцем, но он отказался от госпитализации.