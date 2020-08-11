Обвиняемый по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов находится в реанимации, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Ранее СМИ предположили, что у артиста предынфарктное или предынсультное состояние.

11 августа, как сообщал «Рамблер», на очередное заседание по делу о смертельном ДТП в Пресненский суд Москвы Ефремова привезли судебные приставы. При этом из служебного автомобиля артист не смог выйти самостоятельно, ему помогли два сотрудника, которые буквально под руки завели актера в здание суда. Было заметно, что Ефремов не мог сгибать правую ногу. Во время процесса ему стало хуже, сотрудники суда вызвали «скорую помощь». В результате артиста из зала заседаний вынесли на носилках. Его госпитализировали.

Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что медики заподозрили у Ефремова предынфарктное состояние. При этом юрист подчеркнул, что до приступа его подзащитного едва не довели журналисты.

ТАСС, ссылаясь на свой источник, констатировали, что артист находится на грани инсульта. При этом журналисты отметили, что первые признаки удара появились у Ефремова пару дней назад, но от госпитализации он отказался.

Михаил Ефремов проходит обвиняемым по делу о смертельном ДТП, случившемся в июне на Смоленской площади в Москве. По версии следствия, актер, находясь за рулем своего Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с отечественным фургоном. Водитель Lada от полученных травм скончался. Впоследствии выяснилось, что Ефремов управлял авто в состоянии сильного алкогольного опьянения. В крови артиста также были обнаружены следы запрещенных веществ