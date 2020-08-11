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Власти Крыма поселили сироту в разрушенную квартиру 

Lenta.ru 11 августа 2020
Власти Крыма поселили сироту в разрушенную квартиру
Фото: РИА Новости
Городские власти Евпатории (Республика Крым) поселили сироту в непригодную для жизни квартиру. Об этом сообщается на сайте регионального подразделения Следственного комитета.
Следователи утверждают, что чиновники подделали документы, предоставив ложные результаты экспертизы, по итогам которой 30-летнюю женщину поселили в непригодное для жизни жилье. Экспертиза проводилась в октябре 2019 года, а уже в феврале 2020-го состоящей на учете россиянке передали разрушенную квартиру.
По факту нарушений городской администрации возбуждено уголовное дело. В ближайшее время следствие установит все причины и условия преступления и даст правовую оценку действиям местных властей. Также в СК заявили, что проверят и другие факты предоставления жилья сиротам.
Подобные манипуляции с жильем для сирот в Крыму не редкость. В марте 2020 года стало известно, что их заселили в квартиры с неработающими батареями, плесенью и обваливающимися потолками. После того, как квартиры осмотрели специалисты Роспотребнадзора, СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
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Происшествия , Роспотребнадзор
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