Российский журналист пропал в Минске 

Корреспондент российского издания Znak.com Никита Телиженко пропал в Минске. Редакция не может связаться с ним уже 20 часов.
Сотрудник СМИ, выполняя редакционное задание, освещал выборы президента Белоруссии, а также акции протеста, связанные с избирательным процессом. В 18:46 по местному времени (совпадает с московским) он перестал выходить на связь. Журналист должен был находиться на улице Немига, где в 19:00 планировался митинг, передаёт Znak.com.
До середины ночи телефон нашего корреспондента был недоступен. Сейчас он работает, но на него никто не отвечает. У редакции есть все основания полагать, что Никита был задержан вчера при освещении акций протеста в Минске, — говорится в заявлении редакции.
Издание направило обращения о случившемся министру иностранных дел России Сергею Лаврову, чрезвычайному и полномочному послу РФ в Белоруссии Дмитрию Мезенцеву, представителю МИД РФ в Екатеринбурге Александру Харлову, министру международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василию Козлову (редакция Znak.com находится в Екатеринбурге). Пока найти журналиста не удалось.
Также уже более 30 часов не выходит на связь корреспондент «Медузы» Максим Солопов, которого задержали на акции протеста в Минске 9 августа.
Ранее представители СМИ обратились к белорусским властям с требованием немедленного освобождения своих коллег, задержанных во время выполнения ими редакционных заданий. По их словам, применение силы к журналистам, а также отсутствие информации об их нахождении и состоянии вызывает возмущение.
После закрытия избирательных участков 9 августа в Белоруссии начались акции протеста, которые привели к столкновению граждан с сотрудниками ОМОНа. За происходящим наблюдали представители российских СМИ, которые действовали строго в рамках своих профессиональных обязанностей и редакционных заданий. В ходе столкновений пострадали бывший специальный корреспондент РБК, корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, также был задержан и избит корреспондент «Sputnik Беларусь» Евгений Олейник. Кроме того, в автозак посадили российского военкора, основателя проекта WarGonzo Семёна Пегова.
Голосование в Белоруссии состоялось 9 августа. Явка составила более 84%. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09%, согласно последней оценке ЦИК. После закрытия избирательных участков в столице и других городах прошли масштабные акции протеста. Силовики разгоняли митингующих светошумовыми гранатами, водомётами и слезоточивым газом, а также задержали более 200 человек. Тихановская и её сторонники итоги выборов не признали.