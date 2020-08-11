Хромающий Ефремов отправился суд

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Хромающий Ефремов отправился в Пресненский суд Москвы 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Сегодня состоится очередное заседание по делу о ДТП.
Михаил Ефремов отправился в Пресненский суд Москвы. На кадрах видно, что артист сильно хромает.
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Москва
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