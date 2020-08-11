Муж Легкоступовой объяснил пробитую голову жены

Супруг певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов во вторник, 11 августа, прокомментировал информацию о том, что артистка впала в кому после получения серьезной травмы головы и находится в больнице.

Фирсов утверждает, что его жена не употребляла длительное время алкоголь, вследствие чего у нее возник отек мозга. Мужчина заявил, что Валентина упала в ванной и получила травму головы. В течение двух дней с ней все было хорошо, но на третий ее состояние ухудшилось, вследствие чего было решено госпитализировать артистку.

"Какой-то черный пиар! Не надо так пугать людей!" — отметил Юрий Фирсов и добавил, что его супруга пришла в сознание и скоро будет выписана из клиники.

Напомним, ранее источники заявили, что Легкоступова была найдена в своей квартире с раной на голове и многочисленными синяками. Певицу якобы увезли в медучреждение, где она впала в кому.