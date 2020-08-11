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Бомжи и наркоманы оккупировали здание в центре Москвы 

Lenta.ru 1 час назад
Бомжи и наркоманы оккупировали здание в центре Москвы
Фото: страница «Басманные Новости» в Facebook
Заброшенный комплекс городской клинической больницы (ГКБ) №6, расположенный на Новой Басманной улице в центре Москвы, превратился в притон для наркоманов, бомжей «и других асоциальных личностей». О том, что оккупированные здания ГКБ представляют собой эпидемиологическую угрозу, жители окрестных домов рассказали «Московской Газете».
По данным издания, больница была ликвидирована в 2015 году, впоследствии здания передали ФКУЗ «МСЧ МВД России по городу Москве», но арендатор ими не пользовался. Из-за этого строения пришли в аварийное состояние.

«С 2016 года здания превращены в прибежище наркоманов, бомжей и других асоциальных личностей. В зданиях и на близлежащей территории устроена настоящая гниющая помойка. Оттуда летят мухи, бегут крысы, идет смрадный запах гнилья. И все это рядом с жилыми домами», — написала в группе «Басманные новости» в Facebook одна из местных жительниц.

Другой житель сообщил «Московской Газете», что горожане хотят добиться восстановления больницы. «Мы, конечно, просим, чтобы работоспособная больница была восстановлена в полном функциональном виде, насколько это возможно. Не обязательно все корпуса, но хотя бы те, которые реально восстановить», — подчеркнул он.
Соответствующее обращение москвичи направили в министерство здравоохранения РФ, оно было перенаправлено на рассмотрение в столичный департамент здравоохранения. Там в свою очередь заявили, что корпуса 1, 2, 5, 7 больницы являются объектами культурного наследия федерального значения, поэтому полная их реконструкция невозможна.
Ранее, в июле, сообщалось о московской многоэтажке, которая практически превратилась в гигантский наркопритон: подъезды здания, насчитывающего почти 500 квартир, оккупировали так называемые закладчики — преступники, оставляющие наркотики для клиентов в укромных местах.
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Происшествия , Минздрав РФ , МВД , Москва
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