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Муж впавшей в кому Легкоступовой задержан в Москве 

Павел Тиунов 28 минут назад
Муж впавшей в кому Легкоступовой задержан в Москве
Фото: Instagram
В Москве задержали мужа Валентины Легкоступовой, сообщает телеграм-канал Mash.
Валентину Легкоступову нашли с пробитой головой
Новость дополняется.
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