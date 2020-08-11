ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан» в Москве , где 1 августа произошла стычка мигрантов с полицейскими. Запись опубликовал Telegram-канал «Подъем». По его сведениям, сейчас на месте работают сотрудники ФБС, полиции и Росгвардии . Там проходит задержание участников банды, занимавшейся подделкой документов, а также оказывающей поддержку гражданам в незаконной миграции на Ближний Восток.

Как сообщает источник, именно эти лица устроили потасовку на рынке 1 августа, тогда выходцы из Таджикистана пытались отбить своего земляка у стражей порядка.