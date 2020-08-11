Маньяка объявили в розыск за нападения на школьниц

В Нижнем Тагиле разыскивают неизвестного мужчину, который нападает на местных школьниц и совершает в отношении них действия сексуального характера. Об этом во вторник, 11 августа, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По версии следствия, 3 января подозреваемый вошел в подъезд многоэтажки на улице Матросова следом за малолетней девочкой и в помещении надругался над ребенком. СКР возбудил уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый также причастен к аналогичному преступлению, совершенному в сентябре 2019 года. Тогда маньяк надругался в подъезде дома сразу над двумя школьницами.

С пострадавшими детьми работают эксперты-психологи, со слов потерпевших удалось создать фото-робот подозреваемого. Также он оказался на кадрах камер городского видеонаблюдения. Подозреваемому около 35-40 лет.

21 июля сообщалось, что в Москве был задержан так называемый бутовский маньяк — подозреваемый в изнасиловании и грабежах молодых женщин.