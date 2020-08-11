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Возбудителя чумы выявили в нескольких районах Тувы 

Газета.Ru и ещё 5 33 минуты назад
Россия оказалась под угрозой новой эпидемии
Фото: РИА Новости
Обширное распространение возбудителя чумы зафиксировали на территории ряда районов Тувы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального главка Роспотребнадзора.
Так, инфекция выявлена на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского кожуунов — Бора-Шайском, Саглынском, Каргынском и Кара-Белдирском мезоочагах. Очаг распространения составил 340,1 квадратных километров.
Отмечается, что в Монгун-Тайгинском кожууне возбудитель чумы обнаружен на площади 55,5 квадратных километров, где расположены восемь чабанских стоянок — 51 человек, в том числе 16 детей.
Около поселка Хандагайты Овюрского района, где живет порядка трех тысяч человек, была проведена незамедлительная барьерная дезинсекция 4 тысяч гектаров.
В настоящее время продолжаются бактериологические и биологические исследования материалов.
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Происшествия , Республика Тыва
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