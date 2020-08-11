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«Вор в законе» из Кузбасса попал в федеральный розыск 

Vse42.ru и ещё 1 1 час назад
Вор в законе стал фигурантом уникального уголовного дела
Фото: МВД РФ
Кузбасские полицейские объявили в розыск лысого рецидивиста, который стал фигурантом уникального уголовного дела.
Шамазов Александр Константинович 06.02.1964 года рождения, ставший в регионе единственным фигурантом ст. 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии", объявлен в розыск. Стражи порядка призывают граждан, которые владеют ценными сведениями о преступном авторитете, позвонить по номерам 8— (3842)-52-41-00, 52-46-00 или 02 (102 — с мобильного).

— Разыскиваемый имеет статус так называемого "вора в законе". Ранее "Саша Шамаз" привлекался к уголовной ответственности за организацию преступного сообщества и серию преступлений, — рассказали в ГУ МВД.

Отмечается, что два года назад уголовник вышел из колонии и стал лидером бандитов: назначал так называемых смотрящих за разными территориями области.
Шамазов скрылся от полиции, теперь его ищут по всей стране.
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Происшествия , Криминал , МВД
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