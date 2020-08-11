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Поведение отца сестер Хачатурян оправдали 

Павел Тиунов 32 минуты назад
Родственники убитого дочерьми Михаила Хачатуряна оправдали тиранию погибшего по отношению к своим детям стремлением воспитать их «по-кавказски», сообщает «Коммерсант». По их словам, нет ничего необычного в том, что отец наказывал дочерей за поведение или плохую готовку.
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Громкое заявление на заседании в Бутырском суде Москвы сделали сестра Хачатуряна Наира и его зять Геннадий Мусаелян.
Они подчеркнули, что Михаил был прекрасным человеком и хорошим отцом, который во вопросах воспитания старался придерживаться кавказских традиций. Родственники погибшего признали, что методы были суровыми, но обычно на Кавказе дочери не сопротивляются наказанию за бытовые проступки.
Наира и Геннадий заявили, что, по их мнению, сестры Хачатурян совершили преступление из личной корысти. При этом они не исключили, что в деле могут быть замешаны третьи лица, которые оказывали на подсудимых влияние.
Как сообщал «Рамблер», в Бутырском суде столицы проходит рассмотрение дела младшей из сестер Хачатурян Марии, которая, как выяснили эксперты, не отдавала себе отчет в момент совершения преступления. Судьи должны решить вопрос о принудительном лечении девушки в психиатрической клинике. Двух других сестер будут судить отдельно.
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Происшествия , Видео , Михаил Хачатурян
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