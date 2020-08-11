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Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже 

Алевтина Жаркова 57 минут назад
Массовая драка туристов произошла 8 августа на популярном европейском курорте Бланкенберге в Бельгии. Как сообщают СМИ, группе отдыхающих не понравилось, что полицейский попросил их не сидеть на волнорезе, поскольку это крайне опасно. Компания из 40 человек устроила потасовку, в ход шли не только кулаки, но и пляжные зонтики, а также шезлонги.
В результате драки стражи порядка арестовали десять хулиганов, а местные власти прибрежных городов временно ограничили поездки путешественников к побережью.
Происшествия , Видео , В мире , Бельгия
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