Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже 

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Массовая драка туристов произошла 8 августа на популярном европейском курорте Бланкенберге в Бельгии . Как сообщают СМИ, группе отдыхающих не понравилось, что полицейский попросил их не сидеть на волнорезе, поскольку это крайне опасно. Компания из 40 человек устроила потасовку, в ход шли не только кулаки, но и пляжные зонтики, а также шезлонги.

В результате драки стражи порядка арестовали десять хулиганов, а местные власти прибрежных городов временно ограничили поездки путешественников к побережью.