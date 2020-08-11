Подросток убил соседа ради лайков в Сети

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Адвокаты погибшего тюремного надзирателя Уильяма Дарэма настаивают, что рядовой Нацгвардии США Закари Латэм убил соседа ради просмотров в соцсети TikTok. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, конфликт между соседями длился несколько лет из-за манеры вождения 18-летнего Латэма. При этом Закари Латэм и его жена записывали стычки на видео и выкладывали в TikTok. Один из таких роликов набрал три миллиона просмотров.

4 мая конфликт завершился трагедией. После попытки наехать на 17-летнего сына соседей, подросток с электрошокером и ножом нанес смертельное ранение 51-летнему Уильяму Дарэму.

По мнению защитников Дарэмов, Латэм намеренно убил соседа, чтобы стать звездой TikTok. При этом адвокат подростка назвал произошедшее «чудовищной трагедией».

«Рамблер» писал, что ранее одна из самых популярных русскоязычных пользователей TikTok Дина Саева устроила масштабную вечеринку с участием звезд, проигнорировав режим самоизоляции.