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В российской многоэтажке потолок обрушился на ребенка 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
В российской многоэтажке потолок обрушился на ребенка
Фото: страница «Гражданский патруль» во «ВКонтакте»
Часть потолочной штукатурки и доска упали на ребенка в аварийном доме в Златоусте (Челябинская область). Здание не ремонтировалось на протяжении 20 лет, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные российской общественной организации «Гражданский патруль»
ЧП произошло в многоэтажке на улице Тургенева — это здание бывшего общежития. Фрагменты потолка обрушились на несовершеннолетнего, когда он вышел из ванной комнаты. «Я пошел в ванную помыться, а когда выходил, на меня упала доска», — пояснил мальчик.
Активисты «Гражданского патруля» обратились в прокуратуру и городскую администрацию с просьбой провести проверку по факту обрушения. Общественники полагают, что мэрия обязана незамедлительно расселить дом.
Ранее, в июне, в Комсомольске-на-Амуре спасателям пришлось извлекать из-под завалов женщину, пострадавшую при обрушении потолка в собственной квартире. Обломки отделки упали на гражданку 1941 года рождения, придавив ей ногу. Самостоятельно освободиться она не смогла. К спасению женщины привлекли 24 человека и восемь единиц техники.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , РЕН ТВ , Златоуст , Челябинская Область
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