Молодой спортсмен искупался в озере в жару и умер 

Пауэрлифтер из Великобритании искупался в озере при 30-градусной жаре и умер. Об этом сообщает Daily Star.

По словам друга погибшего, молодой человек купался в озере в парке и пропал. Его друзья обыскали парк, а затем спасатели извлекли тело спортсмена из воды. Отмечается, что очевидцы пытались помочь юноше, однако в какой-то момент потеряли тонущего из виду.

Молодой человек занимался пауэрлифтингом и должен был выступить на соревнованиях в январе 2021 года. За два дня до смерти он отпраздновал свое 22-летие.

В середине июля сообщалось, что звезда сериала «Хор» Ная Ривера скончалась из-за несчастного случая на воде. Она отправилась на лодочную прогулку со своим четырехлетним сыном, нырнула в воду и утонула. Сам мальчик выжил.