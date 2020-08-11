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Молодой спортсмен искупался в озере в жару и умер 

Lenta.ru 1 час назад
Молодой спортсмен искупался в озере в жару и умер
Фото: Kristers Bednarskis / Facebook
Пауэрлифтер из Великобритании искупался в озере при 30-градусной жаре и умер. Об этом сообщает Daily Star.
По словам друга погибшего, молодой человек купался в озере в парке и пропал. Его друзья обыскали парк, а затем спасатели извлекли тело спортсмена из воды. Отмечается, что очевидцы пытались помочь юноше, однако в какой-то момент потеряли тонущего из виду.
Молодой человек занимался пауэрлифтингом и должен был выступить на соревнованиях в январе 2021 года. За два дня до смерти он отпраздновал свое 22-летие.
В середине июля сообщалось, что звезда сериала «Хор» Ная Ривера скончалась из-за несчастного случая на воде. Она отправилась на лодочную прогулку со своим четырехлетним сыном, нырнула в воду и утонула. Сам мальчик выжил.
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Происшествия , Ная Ривера
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