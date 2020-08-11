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Пенсионер напал на лифтёра и попал на видео 

Вадим Дроздов 39 минут назад
В подмосковном городе Домодедово пенсионер Александр Чернышов напал на лифтера с топором. Мужчина дожидался рабочего возле подъезда. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что пенсионер спокойно сидел на лавке возле дома с топором, завернутым в пакет. А когда из подъезда вышел механик, то Чернышов взял топор и нанес мужчине несколько ударов в лицо. Пенсионера задержали, возбуждено уголовное дело. Александр объяснил следователям, что лифтер постоянно шумел и мешал ему спать. Соседи пенсионера рассказали, что Чернышов уже больше года конфликтует с представителями управляющей компании дома. Дело в том, что техническое помещение, где живут рабочие, находится прямо над квартирой пенсионера. Жители дома жалуются на постоянный шум и громкую музыку из квартиры рабочих.
Происшествия , Видео , Александр Чернышов , Домодедово
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