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Защита «Нового величия» обжаловала приговор 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Защита «Нового величия» обжаловала приговор
Фото: Газета.Ru
Защита направила в Люблинский суд Москвы апелляционные жалобы на приговор фигурантам дела "Нового величия", которых признали виновными в создании экстремистской организации, сообщает "Интерфакс".

"В настоящий момент к нам поступило пять жалоб", — сообщили агентству в пресс-службе суда.

Как сообщалось, cемерых фигурантов дела "Нового величия" признали виновными в организации экстремистского сообщества. Троих из них — Руслана Костыленкова, Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова — отправили в колонию на срок от 6,5 лет до 7 лет. Анну Павликову, Марию Дубовик, Дмитрия Полетаева и Максима Рощина приговорили к условным срокам — все они были освобождены в зале суда.
Согласно материалам следствия, компания молодых людей, объединившись в организацию "Новое величие", подготавливала "конституционный переворот с последующим захватом власти", а также тренировалась в лесу перед нападением на силовиков.
Тем временем адвокаты осужденных настаивают: на создание организации молодых людей спровоцировал некий Руслан Д. — осенью 2017 года он присоединился к ним в чате в соцсети Telegram и стал подстрекать к активным действиям против нынешней власти.
По мнению защиты, Руслан Д. является правоохранителем, внедренным в компанию, — в качестве подтверждения юристы называют подробные показания мужчины на остальных участников чата.
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Комментарии
Происшествия , Мария Дубовик , Максим Рощин , Анна Павликова , Вячеслав Крюков , Интерфакс , Москва
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