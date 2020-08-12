Защита «Нового величия» обжаловала приговор 

Защита направила в Люблинский суд Москвы апелляционные жалобы на приговор фигурантам дела "Нового величия", которых признали виновными в создании экстремистской организации, сообщает "Интерфакс".

"В настоящий момент к нам поступило пять жалоб", — сообщили агентству в пресс-службе суда.

Согласно материалам следствия, компания молодых людей, объединившись в организацию "Новое величие", подготавливала "конституционный переворот с последующим захватом власти", а также тренировалась в лесу перед нападением на силовиков.

Тем временем адвокаты осужденных настаивают: на создание организации молодых людей спровоцировал некий Руслан Д. — осенью 2017 года он присоединился к ним в чате в соцсети Telegram и стал подстрекать к активным действиям против нынешней власти.

По мнению защиты, Руслан Д. является правоохранителем, внедренным в компанию, — в качестве подтверждения юристы называют подробные показания мужчины на остальных участников чата.