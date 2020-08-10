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СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков 

ТАСС и ещё 10 1 час назад
В Белоруссии завели 21 уголовное дело после акций
Фото: globallookpress.com
Следственный комитет Белоруссии возбудил 21 уголовное дело в связи с беспорядками в Минске и других городах страны после президентских выборов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте СК страны.

"Всего территориальными подразделениями Следственного комитета возбуждено 21 уголовное дело по вышеуказанным фактам в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слониме, Волковыске", — сообщает ведомство.

Следствие ведется по статьям Уголовного кодекса страны "Массовые беспорядки", "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения", "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", "Хулиганство", "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Санкции по некоторым статьям предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы, отмечает СК Белоруссии.
В настоящее время по подозрению в совершении данных преступлений задержаны более 80 человек. Большинство их них — молодые люди в возрасте 20-25 лет. Часть подозреваемых в момент задержания находилась в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, отмечает СК Белоруссии. Следователи совместно с сотрудниками органов внутренних дел продолжают работу по установлению лиц, участвовавших в незаконных массовых мероприятиях. Следственный комитет Белоруссии в очередной раз обратился к гражданам с призывом не поддаваться на провокации организаторов беспорядков и предупредил об уголовной ответственности за противоправные действия.
Накануне в стране прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, набирает 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В результате, по данным МВД, были задержаны около 3 тысяч человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.
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Комментарии
Происшествия , В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Светлана Тихановская , МВД , СКР , Бобруйск , Гомель , Гродно , Жлобин , Минск , Пинск , Полоцк , Солигорск
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