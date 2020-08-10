Появилось разоблачающее Ефремова видео 

На кадрах видно, что сразу после столкновения Михаил Ефремов выходит из водительской двери автомобиля Jeep Grand Cherokee.

Ранее Добровинский обещал закрыть вопрос о том, кто находился за рулем в момент аварии и предоставить снятый очевидцами ролик, на котором водитель Jeep отчетливо виден.

Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Актер по решению суда находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Суд над Ефремовым начался 6 августа. На прошлой неделе состоялись три заседания, на которых защита актера пытается доказать, что его могло и не быть за рулем. Следующее заседание назначено на 11 августа.