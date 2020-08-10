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Появилось разоблачающее Ефремова видео 

Вероника Полынина 17 минут назад
Адвокат Александр Добровинский опубликовал видеозапись первых секунд после ДТП с участием Михаила Ефремова.
На кадрах видно, что сразу после столкновения Михаил Ефремов выходит из водительской двери автомобиля Jeep Grand Cherokee.
Ранее Добровинский обещал закрыть вопрос о том, кто находился за рулем в момент аварии и предоставить снятый очевидцами ролик, на котором водитель Jeep отчетливо виден.
Ефремов перенес инсульт из-за «Спартака»
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Актер по решению суда находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Суд над Ефремовым начался 6 августа. На прошлой неделе состоялись три заседания, на которых защита актера пытается доказать, что его могло и не быть за рулем. Следующее заседание назначено на 11 августа.
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Происшествия , Видео , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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