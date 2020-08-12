Жена рэпера Александра «Энди Картрайта» Юшко Марина Кохал обвинила следствие в принуждении к даче показаний. Об этом сообщает «Фонтанка».

В июле, как сообщал «Рамблер», Кохал рассказала сотрудникам правоохранительных органов , что нашла Юшко мертвым в их квартире в Санкт-Петербурге, сочла, что он скончался в результате передозировки запрещенных веществ, и расчленила его труп, чтобы не омрачать его память.

11 августа Кохал оформила письменное поручение своим адвокатам для обращения в прокуратуру . В нем она пожаловалась на то, что днем ранее следователь и оперуполномоченный в следственном кабинете СИЗО на протяжении двух часов задавали ей вопросы о деталях дела, в том числе о том, пробовала ли она кровь Юшко на вкус и занималась ли сексом с его трупом.

Также они угрожали посадить ее в тюрьму и отнять ее ребенка. Кохал усмотрела в этом признаки принуждения к даче показаний — 302-я статья Уголовного кодекса (УК) России, наказывается вплоть лишения свободы на восемь лет.