Жена рэпера Александра «Энди Картрайта» Юшко Марина Кохал обвинила следствие в принуждении к даче показаний. Об этом сообщает «Фонтанка».
В июле, как сообщал «Рамблер», Кохал рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что нашла Юшко мертвым в их квартире в Санкт-Петербурге, сочла, что он скончался в результате передозировки запрещенных веществ, и расчленила его труп, чтобы не омрачать его память.
Управление Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу возбудило по данному факту уголовное дело по статье «Убийство». По версии следствия, Кохал убила Юшко в ходе конфликта. Она была арестована и помещена в следственный изолятор (СИЗО).
11 августа Кохал оформила письменное поручение своим адвокатам для обращения в прокуратуру. В нем она пожаловалась на то, что днем ранее следователь и оперуполномоченный в следственном кабинете СИЗО на протяжении двух часов задавали ей вопросы о деталях дела, в том числе о том, пробовала ли она кровь Юшко на вкус и занималась ли сексом с его трупом.
Также они угрожали посадить ее в тюрьму и отнять ее ребенка. Кохал усмотрела в этом признаки принуждения к даче показаний — 302-я статья Уголовного кодекса (УК) России, наказывается вплоть лишения свободы на восемь лет.