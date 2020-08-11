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Судебные приставы под руки завели актера Михаила Ефремова в здание Пресненского суда Москвы , где должно состояться очередное заседание по его делу. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Канал опубликовал видеозапись того, как Ефремова привезли к зданию суда. Актер не смог сам выйти из машины, его вынули приставы и подняли по лестнице.

Сам Ефремов, судя по опубликованным кадрам, практически не шел, подволакивая ногу.

Позднее, по данным LIFE SHOT, к зданию суда подъехала машина скорой помощи.