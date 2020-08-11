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Ефремову стало плохо перед заседанием суда 

Алиса Селезнёва и ещё 4 4 минуты назад
Судебные приставы под руки завели актера Михаила Ефремова в здание Пресненского суда Москвы, где должно состояться очередное заседание по его делу. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
В суде по делу Ефремова произошла драка
Канал опубликовал видеозапись того, как Ефремова привезли к зданию суда. Актер не смог сам выйти из машины, его вынули приставы и подняли по лестнице.
Сам Ефремов, судя по опубликованным кадрам, практически не шел, подволакивая ногу.
Позднее, по данным LIFE SHOT, к зданию суда подъехала машина скорой помощи.
Как писал «Рамблер», 8 июня автомобиль Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, погиб. 10 августа стало известно, что сын актера дважды вызвал находящемуся под домашним арестом Михаилу Ефремову скорую помощь. Однако оба раза медики не нашла причин для госпитализации артиста.
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Происшествия , Видео , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Москва
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