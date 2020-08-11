Судебные приставы под руки завели актера Михаила Ефремова в здание Пресненского суда Москвы, где должно состояться очередное заседание по его делу. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
Канал опубликовал видеозапись того, как Ефремова привезли к зданию суда. Актер не смог сам выйти из машины, его вынули приставы и подняли по лестнице.
Сам Ефремов, судя по опубликованным кадрам, практически не шел, подволакивая ногу.
Позднее, по данным LIFE SHOT, к зданию суда подъехала машина скорой помощи.
Как писал «Рамблер», 8 июня автомобиль Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, погиб. 10 августа стало известно, что сын актера дважды вызвал находящемуся под домашним арестом Михаилу Ефремову скорую помощь. Однако оба раза медики не нашла причин для госпитализации артиста.