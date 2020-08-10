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В Мордовии мужчина скончался из-за рухнувших на него футбольных ворот 

ИА Regnum 34 минуты назад
Мужчина скончался из-за рухнувших футбольных ворот
Фото: РИА Новости
В Мордовии проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины 1992 года рождения. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.
Уточняется, что мужчина был госпитализирован с телесными повреждениями с территории базы отдыха «Карельская» в Рузаевском районе. В этот же день он скончался в реанимации.
По предварительным данным, мужчина получил смертельные травмы при падении на него футбольных ворот.
В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка качеству и безопасности предоставляемых на базе отдыха услуг. Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в республике мужчина проводил демонтаж недействующей водонапорной башни, согласовав работы с жителями заранее. 15-метровая конструкция при падении задела мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
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Происшествия , Республика Мордовия
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