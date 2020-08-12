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В Астрахани произошёл пожар в жилом доме 

RT на русском и ещё 5 2 часа назад
В Астрахани произошёл пожар в жилом доме
Фото: РИА Новости
В Трусовском районе Астрахани произошло возгорание кровли в многоквартирном жилом доме.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В Трусовском районе Астрахани произошло возгорание кровли в многоквартирном жилом доме барачного типа на площади 300 кв. м», — сказал собеседник.

По имеющимся данным, пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее Nation News писало, что председатель совета Санкт-Петербургского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Григорий Попов рассказал о причинах пожаров в жилых домах.
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Происшествия , Григорий Попов , Астрахань
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