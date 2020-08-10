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Источник назвал основную причину взрыва в порту Бейрута 

News.ru 1 час назад
Названа основная причина взрыва в порту Бейрута
Фото: globallookpress.com
Следствие по делу о взрыве в порту Бейрута (Ливан) рассматривает все возможные версии ЧП. Одна из основных — халатность и коррупция, рассказали источники, знакомые с ходом расследования. По их словам, оперативники сосредоточились на причинах длительного хранения — более 7 лет — партии аммиачной селитры, несмотря на письменные предупреждения об опасности складирования подобного груза.
Наиболее вероятной версией является халатность, напрямую связанная с коррупцией в обществе, особенно в свете того, что сменявшие друг друга правительства Ливана не стали избавляться от опасной партии аммиачной селитры, которая продолжала храниться в порту Бейрута на протяжении более семи лет в настоящий момент все данные указывают, что завоз химических веществ в порт Бейрута не преследовал политических целей, — передаёт РИА Новости со ссылкой на источник.
По словам другого информатора, знакомого с ходом следствия, «взрыву предшествовало возгорание аммиачной селитры, и с распадом его гранул температура постепенно превысила 200 градусов по Цельсию, что и вызвало взрыв».
Взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа 2020 года. Власти Ливана заявили, что в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Высший совет по обороне Ливана ранее заявил, что судно пострадало от повреждений в процессе перемещения. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. После остановки судна ливанскими властями предприниматель бросил экипаж. Некоторые моряки почти год не могли вернуться на родину.
Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.
Взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. Губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд заявил, что сумма ущерба от взрыва в Бейруте может достичь $15 млрд
Ранее NEWS.ru сообщал, что ливанская экс-порноактриса — 27-летняя Миа Халифа — постоянно публикует оппозиционные посты на своей странице в социальной сети Instagram после взрыва в Бейруте. Девушка живёт в США, но родилась и выросла в столице ближневосточной страны.
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Комментарии
Происшествия , Миа Халифа , РИА Новости , Бейрут , Ливан
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