СК: полицейские подбросили москвичам наркотики

Следственный комитет возбудил дело на сотрудников полиции, которых обвиняют в подбросе наркотиков. По версии следствия, силовики остановили автомобиль на Арбатской площади в Москве , начали досмотр пассажиров и положили в рюкзак одного из мужчин пакет с неизвестным белым веществом.

Затем они заявили, что нашли наркотики, говорится на сайте СК. Потерпевшие стали оспаривать действия полицейских, но те избили людей специальными средствами. Они потребовали у досматриваемых 300 тысяч рублей за освобождение от уголовной ответственности за хранение запрещённых веществ.

Потерпевшие согласились, в сопровождении силовиков дошли до банкомата и выдали требуемую сумму. Затем они обратились в Следственный комитет, сотрудники которого задержали троих представителей ОМВД по району Арбат. Все обвиняемые признали вину, они находятся под домашним арестом. Расследование дела продолжается.

В пресс-службе московской полиции рассказали журналистам «Интерфакса», что речь идёт о капитане и двух старших сержантах. Их уволят из МВД по отрицательным мотивам, а их руководство привлекут к дисциплинарной отвественности.

Ранее NEWS.ru писал, что Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить наркотики москвичу.

Силовиков вызвали конфликтующие соседи, поссорившиеся из-за громкой музыки. Приехав по адресу, один из сотрудников пригрозил стороне конфликта, что сфабрикует против него уголовное дело по статье о наркотиках. В квартире мужчины стояла скрытая камера наблюдения. Видео инцидента попало в Сеть.