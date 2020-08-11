Ефремова доставили в суд

Он не стал отвечать на вопросы журналистов и молча прошел в здание. Ожидается, что во вторник, 11 августа, может состояться допрос артиста.

Четверо потерпевших собираются заявить гражданские иски к нему. Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова будет просить взыскать с актера 6,5 миллиона рублей.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Свидетели по делу были допрошены 7 августа. Они подтвердили, что в машине Ефремов находился один. По словам свидетелей, тот был настолько пьян, что не смог пройти алкотест на месте, предлагал сотрудникам ГИБДД выпить и спеть песню. Эксперт также утверждает, что машина артиста до столкновения была технически исправна, как и автомобиль погибшего.

После просмотра в суде видео с места аварии Ефремов признался, что узнает себя с трудом. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский считает, что это не повлияет на установление истины по делу.

Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.